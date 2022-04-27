男持5西瓜刀闖舊愛家尋仇 前岳父遭砍傷嚇到失憶

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄蔣姓男子因不滿前妻孫姓女子在網路說他壞話，無視保護令帶5把西瓜刀登門尋仇。孫姓女子及其父親都被砍傷，孫父事後甚至嚇到失憶，雄檢偵結將蔣男依殺人未遂罪起訴。

蔣男接受偵訊時供稱是因前妻在網路說他壞話，因此才想上門理論，但檢方經勘驗現場監視錄影畫面發現，他在對方應門後先朝孫父砍殺，前妻出現後，他又衝上去朝上半身揮砍3下，若不是對方剛好跌坐在地且努力奪刀，可能早已身首異處。

再者，雄檢也發現孫父不僅傷勢遍及頸部、胸部、腹部，甚至在案發後因太過恐懼失去被砍的記憶，足見蔣男殺人犯意堅定，據此依殺人未遂、家庭暴力防治法等罪將他起訴。

高雄地檢署起訴書指出，33歲蔣男（目前在押）和前妻孫女因感情不睦且時常家暴離婚分居，前妻不堪騷擾聲請保護令。但他因不滿對方網路言論，今年2月27日凌晨先將5把西瓜刀藏在前妻家隔壁檳榔攤水桶內，再以「要給小孩玩具」為由去孫家敲門。

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孫父發現來者不善，直接轉身進屋要報警，但蔣男見狀怒不可遏，直接衝去檳榔攤抽出5把西瓜刀返回砍殺，過程中更轉向攻擊外出查看的孫女，並重複嘶吼「妳為什麼要逼我」。

不料，蔣男在拉扯過程中發現西瓜刀遭前妻彈掉，便撿起其他西瓜刀繼續朝孫父揮砍，造成多處撕裂傷、臟器外露、右手食指截肢，孫女則受後背撕裂傷，直到轄區林園警分局員警獲報到場，將他壓制。（編輯：陳仁華）1110427