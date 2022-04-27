載硫酸小貨車側翻 駕駛遭潑濺急求助店家沖水

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一輛載著數桶硫酸的小貨車27日行經苗栗縣頭份市苗124甲線欲右轉中華路時不慎側翻，因硫酸液體大量外洩潑灑至路面，消防隊在現場灑水稀釋。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）一輛載著數桶硫酸的小貨車今天行經苗栗縣頭份市苗124甲線欲右轉中華路時不慎側翻，駕駛遭外溢強酸潑濺，自行脫困後急奔附近店家借水沖洗，送醫救治。

苗栗縣消防局中午12時許接獲報案稱有小貨車於國道1號頭份交流道與平面道路轉彎處翻覆，經派遣人車抵達現場，劉姓駕駛已自行脫困，並稱車上載運物品為硫酸，因硫酸液體大量外洩潑灑至路面，現場架水線稀釋濃度，並將駕駛送醫。

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根據路口監視器影像，劉姓男子（51歲）駕駛小貨車，沿苗124甲線東往西方向直行，接著右轉欲進入中華路往北方向時側翻，車上載的數桶硫酸瞬間傾洩，數秒後劉男下車，全身疑遭強酸潑濺，倉皇直奔一旁輪胎行脫去全身衣物，向店家借水沖拭。

劉姓駕駛經送醫後，臉部、雙手、雙腿、胸前都有遭硫酸潑灑痕跡，目前意識清楚；詳細事故原因待警方進一步調查。（編輯：李錫璋）1110427