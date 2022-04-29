劍青檢改：最高院新聞稿逾越大法官裁定 應調查

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（中央社記者林長順台北29日電）劍青檢改今天指出，最高法院昨天新聞稿逾越大法庭裁定，干預審判，應啟動行政調查。司法院表示，對大法庭裁定如有任何意見或建議，都是促進法學進步動力，司法院尊重與歡迎。

最高法院大法庭27日裁定累犯由檢方主張，劍青檢改昨天強烈抗議，表示裁定恣意解釋、解方錯誤、浪費資源、濫行增加基層法官和檢察官無謂負擔。最高法院也發布新聞稿回應，指劍青檢改未確知詳情、流於情緒，深感不妥與遺憾。

劍青檢改今天再發布聲明，表示最高法院新聞稿逾越大法庭裁定內容，是「法院行政逾越界線，干預審判」，請司法院啟動行政調查及懲處。

劍青檢改指出，新聞稿撰寫者如果是大法庭審判庭的審判長或庭員，已涉嫌違反「法官不語」及法官倫理規範，請司法院或最高法院啟動個案評鑑調查，並請司法院明快處理，維護司法審判權獨立。

最高法院表示，刑事大法庭裁定的性質屬中間裁定，依法院組織法第51條之10規定，僅對提案庭提交的案件有拘束力。此件刑事大法庭裁定宣示後，提案的個案即於當日評決並對外公告，且已製作裁判正本。最高法院回應新聞稿內容，是提案庭個案裁判依據大法庭裁定意旨所為論述內容的一部分。

司法院回應指出，刑事訴訟從半世紀前的職權主義，逐漸轉為當事人主義，目的是讓法院居於更為公正、不偏不倚的地位，而得以公平裁斷紛爭、保障人民權益；與此同時，證明被告犯罪的責任則應交由檢察官全權負責。

司法院表示，大法庭制度旨在統一法律見解、解決裁判歧異，讓法院判決更具有可預測性及可遵循性，各界對於大法庭的裁定如有任何意見或建議，都是促進法學進步的動力，司法院身為最高司法機關，表示尊重與歡迎。

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司法院指出，部分檢察官團體針對最高法院大法庭裁定，以「自私、無知、生雞蛋無放雞屎有（台語）、傲慢、令人作噁」等粗鄙聳動用語指責，無助於理性討論，司法院深表遺憾與惋惜。

司法院表示，依「司法院及所屬機關新聞發布作業要點規定」，各所屬機關新聞稿，經所屬機關首長或得授權之人審閱後，得對外發布，故其內容是否正確妥適，允宜由各所屬機關確認。（編輯：戴光育）1110429