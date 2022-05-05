網傳台灣疫情失控殯儀館燒不停 調查局：疑境外勢力發假訊息

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調查局指出，推特等網路社群流傳台灣疫情失控導致殯儀館燒不停的不實訊息，經溯源調查，圖片取自韓國災難電影，請民眾提高警覺。（圖取自推特網頁twitter.com）

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（中央社記者蕭博文台北5日電）調查局今天指出，網路流傳台灣疫情失控導致殯儀館燒不停的不實訊息，經溯源調查，圖片取自韓國災難電影，研判有高度可能是境外勢力使用人頭帳號所為，請民眾提高警覺。

法務部調查局發布新聞稿表示，推特（Twitter）等網路社群近日流傳不實圖文訊息，宣稱「台灣的疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫。」並附上地面排滿屍體的圖片，恐誤導民眾、引發恐慌。

新聞稿指出，為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作業，資安工作站火速溯源調查，發現屍體圖片出自於韓國災難電影「流感」，並非真實照片。

調查局進一步表示，推特帳號「徐○麗」擷取聳動的電影畫面加註文字進行散布，疑意圖在台灣疫情升溫、社會情緒緊繃之際，趁機引發民眾恐慌，以影響公共秩序及干擾防疫作為。

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調查局指出，推特帳號「徐○麗」原本使用「珂○」的名稱，經網友指控造謠才改名，並持續針對台灣政經、民生、疫情等時事議題，發布具爭議性、情緒性及不實的圖文訊息，從措辭用語及貼文內容研判，有高度可能是境外勢力使用的人頭帳號，請民眾謹慎防範。

新聞稿最後提到，由於不實疫情訊息層出不窮，近期仍恐有境外勢力及有心人士加以炒作，甚至偽裝成台灣在地社群用戶取信民眾，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦疫情假訊息案件，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。（編輯：戴光育）1110505