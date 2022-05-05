竹聯幫成員製造假車禍詐高額保金 刑事局逮8嫌

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）竹聯幫成員26歲宋男和女友平日從事中古車仲介買賣，因熟稔借貸買賣、保險漏洞，籌組詐保集團，利用名車製造假車禍詐領高額理賠金，刑事局追查，成功逮8嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，因台北市南港區研究院路二段去年2月中旬發生一起奧迪休旅車自撞路邊靜止的保時捷、BMW等高價車輛，偵查第二大隊知悉後認為有疑義，便主動接洽台北市警察局南港分局共同調查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經調閱交通事故處理案卷和監視器畫面查看，另還洽請「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」協助提供此案投保理賠資料，發現其偽造車價且投保新台幣千萬元的高額保金，初判應為詐保案件。

經調查了解，此案是以竹聯幫成員宋男為首，和30歲顏姓女友等籌組詐保集團，宋男和顏女因從事中古車買賣仲介，深諳相關借貸買賣及保險漏洞，隨即招募共犯人頭車手和撞車手，透過偽、變造統一發票抬高車價後，再向產險公司投保促使其高估車價。

此不法集團待名車保險快到期前1個月左右，便透過製造假車禍方式，詐領汽車保險理賠金。

宋男等人先於去年2月犯下南港假車禍一案後，竟又食髓知味於去年9月15日在桃園市大園區中山南路利用BMW i8電動跑車自撞橋墩，成功製造假車禍，並向多家產險公司詐領保險金。上述2案預計可獲賠新台幣1163萬餘元。

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專案小組追查發現，宋男等嫌已獲理賠363萬餘元，另有800萬元理賠金因產險公司仍在審核而未賠付，成功攔阻以減少產險公司營業損失。

警方偵辦見時機成熟，於今年4月19日於雙北市、桃園市、新竹市和台中市成功拘提宋男等8嫌到案，隔日依涉組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪移送台北地檢署偵辦，顏女裁定羈押，宋男以30萬元交保，其餘共犯分別以5萬至15萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1110505