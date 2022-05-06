吳宗憲兒鹿希派涉持有大麻菸 北檢緩起訴處分

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吳宗憲的兒子鹿希派（右）涉嫌在夜店外抽大麻菸遭逮，北檢6日予緩起訴1年，並支付國庫10萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北6日電）知名藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）去年12月間被警方查獲持有大麻菸。台北地檢署考量吳男無毒品前科、犯後態度良好，今天予緩起訴1年，並支付國庫新台幣10萬元。

檢警調查，歌手鹿希派（本名吳睿軒）去年12月25日到信義區夜店消費，12月26日凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

不料，轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，警方將鹿希派逮捕並帶回派出所偵訊。

鹿希派在警詢時坦承施用大麻菸，台北市信義警分局依毒品危害防制條例移送台北地檢署。檢察官複訊後諭令新台幣10萬元交保。

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檢方將鹿希派尿液送交檢驗，結果呈大麻代謝物陰性反應。檢察官認為，即使被告自白犯罪，但無證據認定他有施用第二級毒品罪嫌，予不起訴處分。

不過，持有大麻菸部分，檢察官認定鹿希派涉犯毒品危害防制條例持有第二級毒品罪，考量鹿希派無毒品前科，犯後態度良好，已深表悔悟等因素，予緩起訴處分，期間1年，並於緩起訴處分確定之日起6個月內向國庫支付10萬元。（編輯：方沛清）1110506