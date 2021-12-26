鹿希派吸大麻菸被逮 吳宗憲斥愚蠢：懇請法官從重量刑

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（中央社網站26日電）藝人吳宗憲的兒子鹿希派今天凌晨在台北市信義區夜店外抽大麻捲菸，遭警察逮捕。吳宗憲在臉書上表示，懇請法寬從重量刑。

根據警方了解，歌手鹿希派（本名吳睿軒）昨晚到信義區夜店RUFF消費，今天凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，遭警方逮捕並帶回派出所。

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針對鹿希派抽大麻菸被逮，吳宗憲臉書發文表示，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任…是法律的部分，更是道德的最基本標準。懇請法官，從重量刑，最不能原諒的過錯就是：愚蠢」，並說自己愧為人父、難辭其咎。

鹿希派2018年曾在私人帳號發文，揚言要炸台北市政府，引發軒然大波，警方也展開偵辦。當時鹿希派在記者會上鞠躬道歉，表示「我做了愚蠢的決定，對不起社會大眾」。吳宗憲則紅著眼眶說，記者會原本設定是鹿希派發片的記者會，卻變成宣布離開演藝圈的記者會，「演藝圈不需要你這種咖」。（編輯：李念庭）1101226