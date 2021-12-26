吳宗憲兒鹿希派涉抽大麻菸 10萬元交保[影]

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鹿希派（前中）26日凌晨涉嫌在台北市信義區夜店外抽大麻菸，遭移送北檢偵辦，檢察官訊問後諭令10萬元交保。鹿希派離開地檢署時面對媒體詢問不發一語。 中央社記者林長順攝 110年12月26日

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（中央社記者林長順台北26日電）知名藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）今天凌晨涉嫌在台北市信義區夜店外抽大麻菸，遭警方移送台北地檢署偵辦。檢察官訊問後，諭令鹿希派新台幣10萬元交保。

警方調查，歌手鹿希派（本名吳睿軒）昨晚到信義區夜店RUFF消費，今天凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

不料，轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，遭警方逮捕並帶回派出所偵訊。

鹿希派供稱自己並未吸食大麻，是因友人請他抽菸才誤用。警方訊問後，中午依涉毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。檢察官訊問後，下午2時許諭令10萬元交保。（編輯：方沛清）1101226