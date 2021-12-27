鹿希派涉抽大麻菸遭逮 29日發片記者會如期舉行

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藝人吳宗憲兒子鹿希派（圖）26日涉嫌在北市信義區夜店外抽大麻菸遭逮，原訂29日舉辦的發片記者會如期舉行。（圖取自facebook.com/LucyPIETaipeiMostGang）

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）藝人吳宗憲兒子鹿希派26日涉嫌在北市信義區夜店外抽大麻菸遭逮，以10萬元交保。鹿希派原訂29日舉辦發片記者會一度因染毒風波取消，但他所屬的容易文創今天表示，將如期舉行。

23歲歌手鹿希派（本名吳睿軒）26日凌晨涉嫌在台北市信義區夜店外抽大麻菸，遭警方移送台北地檢署偵辦。鹿希派供稱自己並未吸食大麻，是因友人請他抽菸才誤用。檢察官訊問後，諭令鹿希派新台幣10萬元交保。

畢業於讀美國伯克利音樂學院的鹿希派，日前推出醞釀3年的全新專輯P，29日原訂舉辦發片記者會，昨晚一度因染毒風波宣布取消，今天他所屬的容易文創發布聲明，記者會將照常舉辦。

鹿希派是吳宗憲的小兒子、上面有3個姊姊，原本22日才到爸爸主持的節目「綜藝玩很大」錄影宣傳，結束後吳宗憲在臉書曬出影片，並向兒子溫情喊話：「我以一個音樂人的角度來講；我欣賞你的新音樂，不要再捅婁（簍）子了！好好的做你的音樂就好了…有一點小小才華的人，更需要有大大的謙遜！88愛你」。

沒想到4天後鹿希派就因吸食大麻被逮補，吳宗憲昨天痛心表示：「懇請法官，從重量刑，最不能原諒的過錯就是：愚蠢」，並表示自己愧為人父、難辭其咎。

鹿希派2018年曾在私人帳號發文，揚言要炸台北市政府，引發軒然大波，警方也展開偵辦，讓吳宗憲一度氣到要求兒子退出演藝圈。（編輯：管中維）1101227