吳宗憲兒鹿希派抽大麻菸被逮 辯稱友人給的

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藝人吳宗憲的兒子鹿希派（圖）26日凌晨在夜店外抽大麻菸被逮。（圖取自facebook.com/LucyPIETaipeiMostGang）

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（中央社記者黃麗芸、葉冠吟台北26日電）藝人吳宗憲的兒子鹿希派今天凌晨在台北市信義區夜店外抽菸，遭巡邏員警聞到濃厚大麻味，經上前盤查其所抽的是大麻捲菸，隨即被帶回警局調查，全案詢後依法送辦。

耶誕佳節卻發生藝人抽大麻菸遭逮，根據警方調查了解，歌手鹿希派（本名吳睿軒）昨晚到信義區夜店RAFF消費，今天凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

不料，轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，遭警方逮捕並帶回派出所。

鹿希派供稱是因友人請他抽菸才誤用，全案詢後依涉毒品危害防制條例於今天中午移送台北地檢署複訊。

針對兒子鹿希派吸食大麻菸，吳宗憲回應中央社記者表示：「子不教，父之過。生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑」。（編輯：張銘坤）1101226