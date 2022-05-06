雲林破獲偽劣農藥地下工廠 3人遭法辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林地檢署偵破偽劣農藥地下工廠，起出農藥成品、原料、半成品等約6公噸，帶回黃姓男子和李姓父子等3人，全案依違反農藥管理法、詐欺等罪擴大偵辦。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官段可芳2日指揮海巡署雲林查緝隊、虎尾警分局、雲林縣調查站會同農委會動植物防疫檢疫局、雲林縣動植物防疫所，搜索雲林縣內20多處農藥行，在崙背鄉和大埤鄉查獲61歲黃姓業者與李姓父子（62歲、34歲）經營的地下工廠、農藥行，查獲多種偽農藥。

雲林地檢署主任檢察官吳文城接受媒體聯訪時表示，專案小組當場查獲包括「克凡派」俗稱好時機、「克蟲霸」俗稱因滅汀及疑似「陶斯松」等多種自製地下偽劣農藥成品、農藥原體、半成品等，總數約6公噸，另還查獲大批非法農藥標籤、包裝材料及各式生產器械。

吳文城提到，業者把偽劣農藥換上合法農藥標籤後，放置在農藥行並以高於市價販售，賺取暴利，以現場查獲的因滅汀計算，1公升成品2000元，粗估獲利高達1800萬元。

檢方認為，黃男、李姓父子已違反農業管理法、詐欺、虛偽標記等罪嫌，但偵訊時坦承犯行，並承諾繳回犯罪所得，訊後均請回。

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲民眾若發現有偽劣農藥或禁用農藥在市面流通、使用，盡速向相關單位檢舉，避免危害民眾健康。（編輯：郭諭儒）1110506