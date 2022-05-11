1歲女童發燒就醫 小拇指遭護理師剪傷院方致歉

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（中央社記者管瑞平苗栗11日電）苗栗縣一名母親因1歲女兒持續發燒，前往醫院掛急診經快篩陰性，醫師建議住院觀察，護理師在拆解點滴針頭膠帶時剪傷女童小拇指，須縫合2針，讓家屬心痛不已；院方今天致歉。

女童家屬透過臉書社團「爆料公社」表示，9日晚間家中小朋友高燒不退，物理降溫和退燒藥都試過，仍未改善，急忙前往醫院掛急診，快篩陰性，醫生建議住院，不料，剛轉到小兒科病房，護理師在拆解固定點滴針頭膠帶時，竟然「一刀從小朋友小拇指剪下去，當下血流不止、小孩哭不停」。

雖然外科醫生有趕來縫合2針，順利協助止血，但看在家屬眼中，認為小孩身體不適已夠煎熬了，還要莫名挨2針。而護理家屬指出，隔天院方給予的回應是護士長向上呈報，針對妹妹外科美容部分會吸收，「可是道歉就說不好意思，如果長輩有甚麼意見可以提出」，質疑「所以現在醫護人員有任何疏失，都是家屬該承擔的嗎，這是該犯的錯嗎」。

院方今天派員出面接受媒體聯訪指出，小朋友從急診轉往病房，須更換手部軟針黏貼方式，並加裝固定板，可能拆除膠帶過程中，因為黏的較為紮實加上小朋友躁動，護理師使用安全剪刀剪開膠帶時，「不小心剪到小朋友的肉」。

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院方人員表示，當下除了立即請來美容外科醫生，進行傷口評估和縫合外，連同護理長和督導也前往病房進行關懷，對於小朋友生病又遇到這種事情，院方也感到抱歉，針對小朋友後續傷口照護以及額外產生費用，都會由院方吸收，同時加強護理人員的在職教育。

院方人員指出，後續家屬若有提出相關補償方案，也將持續進行溝通，最重要的是希望女童傷口盡快癒合，可以健康出院。（編輯：方沛清）1110511