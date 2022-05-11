詐團騙逾百人得手近億元 刑事局逮17嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）以45歲黃男為首的詐騙集團藉招募家庭主婦兼職再以假投資詐術騙財，並經手各類詐騙贓款洗錢，約113人受害、總財損近億元，北市退休女遭詐達5700萬元，刑事局逮17嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長紀延熹表示，日前發現有多名被害人於各大知名社群軟體接收到投資相關廣告訊息，實際卻是詐騙集團的詐術。

經調查發現，被害人透過投資廣告進一步接洽犯嫌後，便依其指示加入即時通訊軟體帳號，歹徒佯稱可破解博弈網站的遊戲數據，只要按指示操作即可保證獲利，待被害人信以為真以ATM匯款購買博弈網站儲值金操作後，不但未實現鉅額獲利，且剩餘儲值金也無法出金，才驚覺遭詐。

刑事局偵九大隊隨即和台北市警察局文山第二分局等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組偵搜發現，此詐騙集團是以有詐欺前科的45歲黃男水頭為首，在雙北市各有1處水房據點，另新北市設有1處詐欺機房，自去年1至9月期間利用上述手法行騙外，還指揮旗下多名成員透過網路轉帳贓款，並向詐欺車手收水洗錢。

經查此詐欺集團經手贓款，除假投資詐術非法所得外，還有假檢警詐欺款項，因此受害人數粗估約113人，總財損金額達新台幣9800萬餘元，其中有5人遭詐財損逾千萬，北市1名退休女子因此損失高達5700萬元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於今年4月29日持搜索票和拘票到雙北市和基隆市執行拘提行動，成功查獲黃男等17嫌，並起獲手機、電腦主機、螢幕、筆記型電腦、人頭金融帳戶存摺、金融卡和現金87萬餘元等贓證物。

全案將17嫌依涉違反組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及洗錢防制法罪移送新北地檢署偵辦，其中黃男等7嫌遭裁定羈押。（編輯：李亨山）1110511