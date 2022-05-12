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疑不滿父親超載挨罰 兒開車衝撞員警報復雙雙送辦

2022/5/12 12:26
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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高市岡山警分局員警攔查一輛超載大貨車開單，但大貨車史姓駕駛兒子疑不滿父親挨罰，竟開車尾隨衝撞莊姓員警致全身擦挫傷。警方將父子拘提到案，全案依殺人未遂等罪送辦。

高雄市警察局岡山分局今天上午發布新聞稿指出，壽天派出所劉姓及莊姓員警4月27日騎車巡邏攔查一輛由57歲史男駕駛的裝載水泥基樁大貨車，經過磅發現這輛車足足超載17噸多，依據道路交通管理處罰條例開出告發單。

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不過，當莊員繼續執行巡邏勤務時，不到半小時後卻在岡山北路遭一輛白色自小客車高速衝撞，莊員當場被撞飛翻轉720度，全身四肢受多處擦挫傷。交通分隊員警到場處理時，赫然發現肇事駕駛竟也姓史，經查證確定為遭開單的史男兒子。

警方經調閱附近監視器畫面發現，史男被開單後，其兒子竟持續在地磅站等候，伺機尾隨巡邏員警，之後就駕車在岡山北路高速衝撞莊員。全案經報請橋頭院檢申請核發搜索票跟拘票，10日晚間6時多將史姓父子二人拘提到案，訊後依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110512

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