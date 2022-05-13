國道3號292K處雙向接連車禍 1死多人受傷

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國道3號292K處13日晚間南北雙向車道幾乎同時發生多輛車連環撞，已知1死、多人送醫，雙向交通一度受阻，肇事原因警方調查中。圖為事故車輛車身嚴重毀損。（嘉義市消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月13日

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（中央社記者蔡智明、姜宜菁嘉義縣13日電）國道3號292K處今晚雙向車道幾乎同時發生多輛車連環撞車禍，造成1人從北上車道被拋飛到南下車道死亡，另多人受傷送醫，雙向交通一度受阻，肇事原因警方調查中。

嘉義縣、市消防局今天晚間分別接到通報，國道3號約292公里處北上與南下車道分別發生連環撞車禍。嘉義市消防局告訴中央社記者，北上車道在晚間8時許先發生車禍，不久換南下車道發生車禍。

消防局說，救護人員到場發現，北上車道車禍造成1人被拋飛至南下車道，明顯死亡。

國道警方表示，初步調查，國道3號北上292公里有6部車撞擊、1人死亡，4人受傷；南下292.2公里處則是有5部車撞擊、4人受傷。

警方說，車禍發生後南北雙向交通一度受阻，目前已逐漸恢復通行，南下車道的車禍是否因北上車道車禍，或是死者被拋飛過來而造成的，尚待釐清，兩起車禍肇事原因都在調查中。（編輯：陳政偉）1110513