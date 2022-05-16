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花蓮貨車駕駛酒駕 機車騎士擦撞傷重不治

2022/5/16 17:52（5/16 18:18 更新）
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花蓮鳳林鎮省道台9線220公里處16日發生貨車與同向的機車擦撞，機車騎士與貨車擦撞後噴飛數公尺遠倒地，頭部重創、送醫不治；貨車駕駛酒駕，依公共危險及過失致死罪嫌送辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日
花蓮鳳林鎮省道台9線220公里處16日發生貨車與同向的機車擦撞，機車騎士與貨車擦撞後噴飛數公尺遠倒地，頭部重創、送醫不治；貨車駕駛酒駕，依公共危險及過失致死罪嫌送辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮鳳林鎮省道台9線220公里處今天上午發生貨車與同向的機車擦撞，18歲機車騎士頭部重創，送醫不治；貨車駕駛經酒測0.19毫克，警方依公共危險及過失致死罪嫌送辦。

根據監視器畫面顯示，道路因雨而溼漉，上午10時22分，機車騎士與貨車擦撞後噴飛數公尺遠倒地。

目擊者描述，小貨車當時疑似要右轉，後方直行機車來不急閃避才會發生擦撞，騎士倒地時口鼻不斷冒出鮮血，當下還有意識可以說話，但救護車抵達不久，騎士就陷入昏迷，緊急送往鳳林榮民醫院急救，仍因傷重不治。

警方調查，18歲謝姓男騎士無酒駕；而48歲曹姓貨車駕駛經酒測每公升0.19毫克，依公共危險及過失致死罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110516

花蓮鳳林鎮省道台9線220公里處16日上午一輛貨車與同向的機車發生擦撞，18歲機車騎士頭部重創，送醫不治。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日
花蓮鳳林鎮省道台9線220公里處16日上午一輛貨車與同向的機車發生擦撞，18歲機車騎士頭部重創，送醫不治。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日
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