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高雄港79號碼頭貨櫃倒塌鹽酸外漏 消防射水稀釋

2022/5/17 11:03（5/17 11:26 更新）
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高雄港79號碼頭17日凌晨1具裝有鹽酸的貨櫃疑裝卸不慎倒塌造成外漏意外，櫃場人員將外漏貨櫃吊掛至地面，並由消防人員架設砲塔射水稀釋空氣中鹽酸蒸氣。（高雄港務消防隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月17日
高雄港79號碼頭17日凌晨1具裝有鹽酸的貨櫃疑裝卸不慎倒塌造成外漏意外，櫃場人員將外漏貨櫃吊掛至地面，並由消防人員架設砲塔射水稀釋空氣中鹽酸蒸氣。（高雄港務消防隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月17日
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄港79號碼頭今天凌晨2時許發生化學液體外洩意外，1具裝有鹽酸貨櫃疑裝卸不慎倒塌造成外漏，高雄港務消防隊派遣人車到場架砲塔射水稀釋，目前仍在戒備，幸無人傷。

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消防署高雄港務消防隊上午發布新聞稿指出，凌晨2時許獲報79號碼頭有化學品貨櫃外漏，出動4車7人前往搶救，經查外漏為鹽酸。南區毒災應變隊2車4人抵達現場後，經與現場人員討論，由櫃場人員將洩漏貨櫃吊掛至地面，所幸無人傷亡。

高雄港務消防隊表示，消防人員已架設砲塔射水稀釋空氣中鹽酸蒸氣，但因仍需開櫃將洩漏鹽酸桶換下，目前仍在等候貨櫃業者到場，並在現場待命戒備。（編輯：戴光育）1110517

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