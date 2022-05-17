北市勞檢鏡電視資料疑洩密 北檢他字案調查

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（中央社記者蕭博文台北17日電）北市議會4月間決議，勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一案移送檢方。據悉，台北地檢署已簽分他字案，勞動局長陳信瑜列被告，全案朝個人資料保護法、洩密罪嫌偵辦。

全案起於，台灣民眾黨立委蔡壁如3月間召開記者會，公布鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單；鏡電視回應，蔡壁如引用資料為惡意移花接木，且台北市勞動局利用職務違法勞檢，把公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如。

案經台北市政府政風處調查，勞動局3月9日第1次勞動檢查鏡電視及鏡週刊，檢查過程有翻拍3份資料，包含銀行開戶資料填寫說明、鏡週刊及鏡電視會議紀錄；勞動局檢查員透過LINE把資料傳給1名組長，組長再傳葉姓科長，由科長傳給陳信瑜。

政風處報告指出，此勞檢案與勞動局過去處理民眾陳情案及媒體報導輿情案流程不同，且相關資料及內部傳送過程，又恰與立法委員在3月10日召開記者會出示文件和日期有高度時間關聯性及相似度；陳信瑜雖否認提供資料給他人，仍認為勞檢資料有高度外洩疑慮違失。

台北市議會4月13日討論勞動局是否將鏡電視勞檢資料外洩一事時，多名議員要求送檢方調查。議長陳錦祥最後裁決，因現場多數議員同意，將發文檢方調查政風處報告內容。

台北地檢署日前接獲台北市議會公文及政風處調查報告，已指派黑金專股檢察官偵辦。（編輯：方沛清）1110517