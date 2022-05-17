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七旬婦騎車拒檢逃逸害女警受傷 妨害公務罪送辦

2022/5/17 14:19
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄七旬黃姓婦人今天上午騎車停等紅燈時因後照鏡損壞，遭趙姓交通女警盤查，不料黃婦卻拒檢逃逸，造成女警臀部、手腳擦傷，當場被支援警力逮捕，訊後依妨害公務等罪送辦。

高雄市政府警察局三民二分局中午指出，趙員上午8時30分許擔服大順、建興路口交通崗勤務時，發現70歲黃婦騎車在路口待轉區停等紅燈，且後照鏡損壞，因此上前盤查。

不料，黃婦不但不願出示身分及熄火配合警方盤查，卻仍繼續騎車離去，導致趙員倒地，臀部鈍傷、手腳擦傷，黃婦也跌倒身體擦傷，雙方經送醫診治無大礙，女警勤務不受影響。支援警力到達後逮人送辦。

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黃婦到案供稱，是因緊張怕被開紅單才會逃逸，事後十分後悔。警方依涉嫌妨害公務罪嫌將黃婦移送偵辦，另騎車未裝設後照鏡且不服稽查取締，違反道路交通管理處罰條例部分，也將依法製單告發。

警方呼籲，駕駛人行駛前應充分檢查車輛狀況，注意交通工具設備完整性，以維行車安全；另分局也已辦理關懷慰問受傷同事，持續加強員警執勤安全觀念。（編輯：陳仁華）1110517

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