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失智翁到鄰居家掛50萬高喊要送嫁妝 屋主急報案

2022/5/18 18:09（5/18 18:21 更新）
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獨居新北市瑞芳區的王姓失智老翁17日清晨拎著裝有新台幣50萬元的塑膠袋，走到鄰居家前高喊「要送你女兒嫁妝50萬」，隨後將袋子掛在門口便離去，鄰居隨後通報警方，警方循線找到王男並通知其家人領回現金。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月18日
獨居新北市瑞芳區的王姓失智老翁17日清晨拎著裝有新台幣50萬元的塑膠袋，走到鄰居家前高喊「要送你女兒嫁妝50萬」，隨後將袋子掛在門口便離去，鄰居隨後通報警方，警方循線找到王男並通知其家人領回現金。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月18日
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（中央社記者王朝鈺新北18日電）新北70歲失智王姓男子昨天走到鄰居門口高喊「要送你女兒嫁妝」，將裝有50萬元的塑膠袋掛在鄰居門口後離去，屋主感到莫名其妙通報警方，警方循線找到王男並通知家人領回現金。

警方調查，王男獨居在新北市瑞芳區汽車路一帶，昨天清晨6時許，王男一手拄著拐杖，一手拎著裝有新台幣50萬元的塑膠袋，步履蹣跚走到鄰居莊姓男子家中高喊「要送你女兒嫁妝50萬」，隨後將塑膠袋掛在鄰居門口後離去。

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莊男聽見屋外有人大喊便外出查看，只見門口掛著一袋現金，擔心金錢有問題便通報新北市政府警察局瑞芳分局，警方獲報後，立即組成專案小組調閱監視器，並且請當地九份郵局了解近期有無類似特徵人士提領紀錄，在郵局協助下警方順利找到王男。

警方今天表示，初步了解可能是70歲王男因年邁失智才會胡亂塞錢，已通知家人前來認領並囑咐多關心王男，警方除感謝民眾拾金不昧通報警方處理外，也呼籲民眾家中若有長者有類似情形應多關心，避免遭有心人利用造成損失。（編輯：李錫璋）1110518

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