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嘉義救護車載確診者轉院發生車禍 護理師輕傷

2022/5/25 08:20
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市消防局一輛救護車昨晚送一名COVID-19確診老翁轉院，行經中興路、博愛路二段路口與一輛休旅車發生車禍，所幸僅有隨車護理師輕傷。肇事原因待調查釐清。

嘉義市消防局今天表示，昨天晚間10時3分接獲台中榮總嘉義分院通報，一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者需轉送嘉義基督教醫院治療，派遣東區消防分隊救護車前往，台中榮總嘉義分院則派一名護理師隨車。

救護車於昨晚10時36分行經博愛路二段與中興路口時，與興業西路往中興路直行的休旅車發生車禍，救護車右前車頭毀損、車輪脫落，休旅車左車頭凹陷，現場除了隨車護理師腰部不適外，其他人並無大礙。

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救護車與休旅車發生事故後，消防局調派其他消防分隊救護車到場支援，7旬確診老翁由救護車送往嘉義基督教醫院收治，腰部不適的護理師則由另一輛救護車送回台中榮總嘉義分院治療。

警方表示，救護車當時執行救護勤務開啟鳴笛、警示燈號，在博愛路二段與中興路口時與休旅車駕駛李姓男子發生擦撞，李男酒測值為零，確切事故原因仍須進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1110525

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