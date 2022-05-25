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中油前執行長徐漢涉貪2710萬 橋檢起訴20餘人

2022/5/25 08:48（5/25 09:43 更新）
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中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出新台幣2710萬元。（檢方提供）
中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出新台幣2710萬元。（檢方提供）
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出新台幣2710萬元，橋檢今年初聲押獲准，案經4個月調查，檢方昨天將徐漢、黃姓退休主管等20餘人提起公訴。

橋頭地檢署今天上午指出，檢方昨天偵結後，將徐漢、黃姓退休主管等多名被告起訴，詳細起訴原因和內容稍晚將公布。

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全案源於檢廉單位接獲情資，徐漢涉利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，在辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。專案小組今年1月26日前往搜索，在徐漢辦公室搜出現金2710萬元，訊後聲押禁見獲准。

專案小組為追查是否有其他共犯涉案，二度搜索中油，且傳喚約談5名中油在職員工以及1名黃姓退休主管，5名員工訊後請回，黃姓退休主管則遭羈押禁見。（編輯：方沛清）1110525

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