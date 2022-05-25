快速公路迴轉倒車行駛 警追查男子送辦並開8罰單

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府警察局歸仁分局發現有民眾在社群網站上傳影片，拍到1輛自小客車在台86線快速公路上急停、迴轉後倒車行駛，經追查昨天將駕駛陳姓男子依公共危險罪送辦，並開出8張罰單。

台南市歸仁分局今天發布新聞稿指出，警方23日晚間在某社群網站發現有民眾上傳1段影片，指稱開車經過台86線快速公路時遇到表演雜耍的車輛，由行車紀錄器拍攝的影片中可見1輛自小客車變換車道超車後突然減速，在兩車道間蛇行後停車迴轉，再以倒車方式繼續行駛。

影片中可見這輛自小客車倒車行駛約數百公尺後，在匝道口再度調轉車頭，繼續往前行駛，後方其他車輛保持距離，不敢靠近，影片也在網路上引發議論。

歸仁分局指出，警方雖未接獲民眾報案，仍主動偵辦，並聯繫拍攝影片的民眾提供資訊以供比對，經調閱沿線數十支監視器畫面，昨天找到27歲陳姓男子到案說明，全案依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例相關規定舉發，開出8張罰單。

警方初步了解，陳姓男子疑似心情不佳，以不當駕駛行為發洩情緒，詳細原因還需進一步釐清。

歸仁分局長邱顯良表示，警方已將台86線快速公路列為交通稽查重點，不定時派員執行稽查取締，今年1月至今共取締危險駕駛及超速等違規共180件，而在快速公路上危險駕車行徑，罔顧自身及他人生命、身體安全，警方絕不容許，絕對強力取締且嚴辦究責。（編輯：卞金峰）1110525