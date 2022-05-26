饒河街夜市店家遭潑漆 松山警速逮4嫌

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台北市警察局松山分局松山派出所表示，18日晚間接獲報案，饒河街夜市有店家突遭4名男子潑漆和丟擲桌椅，犯嫌隨後逃逸，警方19日將4男查獲，全案詢後依法送辦，將持續深入調查以釐清案情和犯案動機。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市饒河街夜市有店家近日突遭4名男子潑漆和丟擲桌椅，犯嫌隨後逃逸，警方獲報追查並於19日將4男查獲，他們辯稱是因用餐換位時和店員有擦撞才心生不滿而報復。

台北市警察局松山分局松山派出所副所長徐志成今晚對外表示，18日晚間10時許接獲報案，指位於轄內饒河街的1間店家遭人潑漆，且犯嫌隨即逃逸。

警方調查發現，案發時有4名男客到店用餐，原安排坐在店內用餐區，隨後向店家反應要換至店外座位區，期間4男就突然朝店內和員工潑灑油漆、餐點和丟擲桌椅。

店家向警方表示，並不認識這4名男子，且近期也並未和他人有糾紛。

警方經擴大調閱監視器追查，鎖定其中一名犯嫌21歲林男身分，並於19日晨5時許在新北市汐止區茄苳路一帶將他查獲，同日上午6時許陸續將涉案將25歲魏男、20歲劉男和24歲許男追緝到案。

犯嫌到案辯稱，是因用餐換位時，和店員發生擦撞，心生不滿才潑漆。

全案詢後依法送辦，涉案4男雖非幫派成員，但警方為求謹慎，將持續深入調查以釐清案情和犯案動機。（編輯：張銘坤）1110526