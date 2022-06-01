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新北汐止聯結車碰撞機車 騎士與乘客2人死亡

2022/6/1 13:43（6/1 14:06 更新）
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新北市汐止區大同路、大安街口1日上午發生死亡車禍，一輛聯結車碰撞機車，造成機車騎士與乘客2人重傷不治。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月1日
新北市汐止區大同路、大安街口1日上午發生死亡車禍，一輛聯結車碰撞機車，造成機車騎士與乘客2人重傷不治。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市汐止區大同路、大安街口，今天上午8時26分發生死亡車禍，一輛聯結車碰撞機車，導致機車騎士與乘客2人重傷不治。汐止警分局表示，依程序處理與過失致死罪移送。

新北市警察局汐止分局今天表示，上午據報大同路與大安街口發生交通事故，經長安派出所、交通分隊線上警力到場調查，由楊姓男子駕駛的聯結車，沿大同路往基隆方向行駛，不慎與同向陳姓男子騎乘的機車碰撞。

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交通警察分隊長胡吉宏透過影片表示，由於撞擊力道大，致28歲陳男及附載搭乘的29歲陳姓女子全身多處嚴重受傷，通報消防局救護人員現場實施心肺復甦術後送醫急救，兩人分別在上午由醫院宣告不治。

警方說，聯結車左側車頭刮損，經對駕駛楊男實施酒精濃度測試值為0。員警到場封鎖現場，實施拍照、定位、繪製現場圖，全案依交通事故處理程序辦理，並報請檢察官相驗，全案將依過失致死罪辦理。（編輯：李錫璋）1110601

新北市汐止區大同路、大安街口1日上午發生死亡車禍，一輛聯結車碰撞機車，造成機車騎士與乘客2人重傷不治。警方表示，對聯結車駕駛楊男實施酒測，酒精濃度測試值為0。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月1日
新北市汐止區大同路、大安街口1日上午發生死亡車禍，一輛聯結車碰撞機車，造成機車騎士與乘客2人重傷不治。警方表示，對聯結車駕駛楊男實施酒測，酒精濃度測試值為0。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月1日
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