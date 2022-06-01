打擊犯罪、排除民怨 7地檢署團隊獲表揚

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（中央社記者劉世怡台北1日電）法務部今天表示，積極推動「檢察機關排怨計畫」，台北、桃園等7組地檢署團隊運用科技排除民怨獲表揚，案件類型有破獲理財專員盜用客戶資金、及早介入婦幼保護使兒少安全等。

法務部發布新聞稿指出，為有效打擊犯罪，落實司法為民的核心價值，積極推動「檢察機關排怨計畫」，由所屬檢察機關針對當前引發民怨、危害民眾安全之犯罪案件，全力遏止，主動指揮司法警察機關運用科技輔助，縝密蒐證，並發揮團隊辦案精神，結合相關主管機關，分工合作，以達溯源斷根，掃除民怨目的。

新聞稿指出，為鼓勵及肯定檢察辦案團隊的辛勞及付出，法務部特責由台灣高等檢察署就各地方檢察署辦理110年度排怨計畫的各項查緝成果，從中擇優公開表揚，評選出台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東等7個績優地方檢察署，部長蔡清祥於5月19日頒發獎牌給7個地檢代表。

蔡清祥期勉受獎者，應持續堅守崗位，發揮專業，結合司法警察機關與行政機關共同掃除犯罪，排除民怨，守護公義。

得獎案件類型包含台北地檢署檢察官陳照世，偵辦台新銀行理財專員盜用客戶資金達新台幣3億多元案，突破洗錢斷點，又於理專準備脫產潛逃出境前，將他拘提到案並向法院聲請羈押獲准，同步查扣他名下財產，保全犯罪所得以追繳，另外促成銀行與被害人和解，同時追訴帳戶提供者的責任。

桃園地檢署檢察官陳書郁透過科技偵查、數位分析及行動跟監，鍥而不捨向上追溯，終破解各環節之共犯結構，並查扣49塊珍貴的台灣扁柏，總重1802公斤，澈底瓦解山老鼠盜伐集團。

台中地檢署主任檢察官黃怡華參加轄內家暴高危機列管案研討，知悉張姓男子有暴力傾向，在接獲社政通報，張男至岳母家將妻子及2歲幼女強行押走，下落不明，情況危急；經啟動失蹤兒少查找機制，指揮警察於5小時內救出妻女，張男則遭聲押獲准。本案經由檢察官及早介入，有效保障婦幼及兒少安全。

彰化地檢署檢察官劉智偉掃蕩非法棄置場「假再利用，真廢棄」，實現環境正義。

台南地檢署檢察官劉修言鍥而不捨開挖違法濫倒事業廢棄物，強力遏阻環境犯罪。

高雄地檢署檢察官李侑姿、蕭琬頤、鄧友婷共同偵辦馬其頓跨國電信詐騙案件，經司法互助跨境蒐證，成功接返台灣籍機房成員30餘人。

屏東地檢署檢察官鍾佩宇偵辦漁船走私海洛因及安非他命案件，緝毒向上溯源四層，阻斷跨國供毒通道。（編輯：李亨山）1110601