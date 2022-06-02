遠距課程側錄性行為轉傳 國防大學3男大生判拘役

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（中央社記者蘇木春台中2日電）國防大學去年7月進行遠距課程，有學生在家中性行為，卻不慎透過視訊鏡頭傳至平台，郭姓等3名男大生側錄傳至手機群組，經台中地院審理，依妨害風化罪判拘役10至40天。可上訴。

台中地院判決書指出，郭姓、賴姓與鄭姓男子為國防大學學生，國防大學於民國110年7月19日上午8時至12時，實施網路遠距視訊線上課程，學生約有960餘人。

郭男等3人分別在位於台中市霧峰區、台南市新營區及屏東縣東港鎮的住處，使用筆記型電腦上網上課，有1男1女學生，於同日10時50分許至11時下課期間，在住處發生性行為，但因視訊虛擬背景設定不當，2人性行為過程經由鏡頭傳送至課程平台。

郭男等3人分別用電腦錄影約2分鐘、手機錄影約10秒鐘及截圖4、5張，傳送至有9人的手機通訊軟體LINE群組中，事後3人又各自將訊息收回。

案經國防大學委託國防部最高軍事法院，進行內部法紀調查後，郭男等3人自行前往桃園憲兵隊自首，台中地檢署偵辦後依妨害風化罪嫌起訴。

台中地院審理後，審酌3人年紀尚輕，並無前科，且犯後坦承犯行、素行良好，判處拘役10日至40日不等徒刑，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：方沛清）1110602