偵查隊長酒後涉性侵 火速送辦停職拔官

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台北市警察局中正一分局4日晚間召開記者會，分局長陳明志（圖）表示，陳姓偵查隊長5月底值日期間，飲酒後行為失當，引發影響警譽事件，經當事人投訴，分局主動介入偵辦，案件已移送台北地檢署偵辦，也報請市警局將陳姓偵查隊長停職及調整非主管職務。中央社記者劉建邦攝 111年6月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北市警察局中正一分局陳姓偵查隊長5月底值日期間深夜在駐地飲酒後，涉嫌性侵女子。中正一分局今天說，陳員依涉妨害性自主罪嫌送辦，已停職、將調離主管職位；靜候司法調查。

北市中正一分局晚間召開記者會，分局長陳明志說，陳姓偵查隊長5月底值日期間，飲酒後行為失當，引發影響警譽事件，經當事人投訴，分局主動介入，案件已移送台北地檢署偵辦。

陳明志指出，陳姓偵查隊長已停職，將報請北市警局調整非主管職務，自己則因監督不周自請記過處分，對於員警違法犯紀狀況，一定依法嚴查究辦，希望員警潔身自愛，維護警察形象。

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據了解，陳姓偵查隊長5月底在值班時飲酒，酒醉後涉嫌對女子性侵，女子事後就診並報案，警方後續依檢舉內容主動調查後，認為陳姓偵查隊長有明顯違反犯紀律疑慮，依妨害性自主罪嫌把人移送檢方偵辦，陳員調查過程中全程配合。

中正一分局發布新聞資料表示，偵查隊長酒後違反警紀 主動從嚴查究報，偵查隊長5月底值日期間，深夜飲酒後衍生言行失檢行為，分局事後獲悉，主動調查，認違紀情節重大，除從嚴究辦，並移送北檢偵辦。（編輯：方沛清）1110604