花蓮貨運車撞入民宅 駕駛受困救出無呼吸心跳

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花蓮玉里省道台9線282.6公里處7日上午一輛大型貨運車撞向路旁民宅，林姓駕駛受困，警消試著破壞車頭，將人救出。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月7日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮玉里省道台9線282.6公里處，今天上午一輛大型貨運車撞向路旁民宅，林姓駕駛受困，警消獲報到場，車頭嚴重扭曲變形，找來重型機具救人，但駕駛救出時已無呼吸心跳急送醫。

屋主表示，上午10時多他在屋後方浴室洗澡，聽到一聲巨響，嚇得來不及穿衣服，趕緊跑出來查看，貨車把鐵皮屋撞得歪七扭八，附近鄰居幫忙報案。

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花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，到場後發現貨運車整個車頭撞進屋內，試著用消防車將車頭拉出，但完全拉不動，改為將車頭上蓋拆卸來救受困駕駛，但車頭嚴重扭曲變形，無法拆卸，再找來重型機具將車頭拉出救人。

呂冠辰表示，林姓駕駛（民國58年次）被救出已無呼吸心跳，救護人員施以心肺復甦術CPR，並送醫急救。另外，擔心副駕駛座有人被甩出，附近查看皆無之外，也電話聯絡貨運公司確認只有駕駛1人。詳細車禍原因，警方將調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110607

花蓮玉里省道台9線282.6公里處7日上午一輛大型貨運車撞向路旁民宅，車頭嚴重扭曲變形，林姓駕駛受困，警消找來重型機具救人，但駕駛救出時已無呼吸心跳，緊急送醫。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月7日