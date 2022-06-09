3男盜採市值12萬元牛樟芝 判刑各併科逾百萬罰金

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49歲黃姓男子與22歲兒子住在新竹縣尖石鄉，聽聞花蓮縣卓溪鄉山區有牛樟芝，便邀約朱姓友人同行採集，110年9月14日清晨結伴赴國有林班地竊取森林副產物牛樟芝，16日下午晚間下山時遭警方查獲。花蓮地方法院依法將涉案3人判處有期徒刑併科罰金。圖為案發當時查獲狀況。（林務局花蓮林管處提供）中央社記者張祈傳真 111年6月9日

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）新竹黃姓男子等3人去年9月結伴至花蓮卓溪鄉崙天山區盜採牛樟芝，遭警方查扣市值近新台幣12萬元牛樟芝，各判刑1年2月至1年6月不等，併科120萬至160萬元罰金。全案可上訴。

判決書指出，49歲黃男與22歲兒子住在新竹縣尖石鄉，聽聞花蓮卓溪鄉山區有牛樟芝，便邀約朱姓友人同行採集，去年9月14日清晨5時許結伴進入卓溪鄉崙天山區國有林班地竊取森林副產物牛樟芝，16日下午晚間下山時遭警方查獲。

警方於黃男兒子身上查獲2包牛樟芝，重達1001.66公克，市值約12萬元，並於3人身上查獲鐮刀、平鏟、長刀及手電筒等犯案工具。

3人坦承犯案，表示部落有食用牛樟芝習慣，得知花蓮山區有牛樟芝，才帶著工具來採集，但否認結夥竊取，表示進入山區後就分別行動，也沒討論過事後如何分贓。

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法官認為，黃男兒子訊問中表示，需要父親及朱男陪同才敢上山；黃男及朱男也因沒有定位儀器，需要黃男兒子幫忙確認位置，可見3人雖分別行動，但事前就謀議至花蓮山區採集牛樟芝，須互相合作才能完成犯罪，非偶然關係，為各自分擔犯罪行為的一部分，屬於共同正犯。

花蓮地方法院依森林法之結夥二人以上竊取森林副產物罪，判處黃男兒子有期徒刑1年6月，併科160萬罰金；黃男有期徒刑1年4月，併科罰金140萬；朱男1年2月，併科罰金120萬，罰金可易服勞役。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110609