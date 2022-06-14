仿冒香水市價5折販售謀利 電商賣家遭逮送辦

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（中央社記者蘇木春台中14日電）李姓男子自中國低價進口仿冒香水，再於台灣電商平台以市價5折販售謀利，警方日前循線逮捕李男，查扣逾8000件仿冒香水，侵權市值達新台幣3000萬餘元，並將李男依法送辦。

保安警察第二總隊刑警大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方近期網路巡邏發現，知名電商平台販售各類知名品牌香水，但價格僅需市價一半，疑為仿為品深入調查。

警方查出，賣家所販售的香水，與正品不管在色澤及香味上，一般民眾皆難以分辨，且瓶身上標籤及印刷幾可亂真，外觀上與真品無異，送原廠檢驗後確認為仿冒品，若使用此種成分不明的香水塗抹或噴灑後，身體吸收恐危害身體健康。

案經警方鎖定26歲李姓賣家位新竹縣的租屋處所，今年1月間前往搜索查緝，查獲8000餘件仿冒DIOR、CHANEL、JO MALONE、YSL、GUCCI、HERMES等商標香水，不僅品牌種類齊全，且各種容量均有，初估侵權市值達新台幣3000萬餘元。

李男向警方供稱，他透過中國網站阿里巴巴尋找賣家後，利用手機通訊軟體微信聯繫業者，大量進口各類品牌仿冒香水，再於台灣蝦皮電商平台刊登販售。1瓶香水平均進貨價約為市價的1成，再以市價5成販售，獲取暴利。

經警方偵查統計，李男1年內便在電商平台有數千筆銷售紀錄，營業額逾數百萬元，警方全案詢問後，依違反商標法將李男送辦。

警方呼籲，將持續透過臉書等方式，宣導違反商標法的相關犯罪態樣，並積極朝向上溯源、向下刨根方式鏟除仿冒品銷售鏈，絕不容許不肖廠商侵犯智慧財產權。（編輯：黃世雅）1110614