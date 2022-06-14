屏東超商女店員遭攻擊眼睛 嫌犯一審判5年

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楊姓男子因不滿屏東高樹鄉潘姓女超商店員制止抽菸，徒手對她施暴、攻擊雙眼。屏東地方法院14日依重傷害等罪判刑楊男5年徒刑。圖為警方（前右）以警棍制止男子。（圖取自facebook.com/LiGangPolice）

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（中央社屏東縣14日電）有思覺失調病史的楊姓男子，去年9月因不滿屏東高樹鄉潘姓女超商店員制止抽菸，徒手對她施暴、攻擊雙眼。屏東地方法院今天審結，依重傷害等罪判刑楊男5年徒刑，可上訴。

全案發生後震驚社會，屏東地方法院今天審結，將51歲的楊男依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處應執行有期徒刑5年，全案可上訴。

被害人潘女的母親、哥哥上午未接電話，無法了解被害家屬對判決看法。另加害人楊家人也搬離高樹鄉新南村，無從知悉家屬看法。

全案發生後，由於社會安全網的漏失造成民眾受傷，屏東縣長潘孟安也致歉。縣府當時新聞稿表示，精神病患者有如社區的隱形危機，是否強制就醫，還涉及法令問題，將邀集相關單位研議如何補強，不排除建議中央修法，避免憾事再發生。

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楊男有思覺失調症病史，去年9月26日犯下徒手挖超商店員雙眼案，潘姓女店員勸導移往他處抽菸引發不滿，以手指猛力摳挖被害人雙眼，導致潘女頭部蜘蛛網膜下腔出血、左眼窩骨骨折，目前仍定期回醫院回診。

楊男犯案後引發社會關注，被警方依精神衛生法戒護就醫，去年11月4日出院時，屏檢持傳票到醫院帶回楊男訊問，今年3月全案偵結，依殺人未遂及重傷害未遂起訴。（編輯：孫承武）1110614