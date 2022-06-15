國3北向沙鹿路段 6車追撞3人傷

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國道3號北向177.4K台中沙鹿路段15日晚間發生追撞事故，現場有1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車共6車發生追撞，占用內、中及外側車道，造成全車道一度封閉，至9時39分全線恢復通車，有3人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）國道3號北向177.4k台中沙鹿路段今晚發生6車追撞事故，一度全線封閉；國道警察隊表示，這起事故造成3人受傷，經緊急排除狀況，晚間9時39分已恢復全線通車。

國道警察局大甲分隊發布訊息表示，晚上8時17分於國道3號北向177.4k沙鹿路段發生追撞事故，經員警到場發現，現場共有1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車共6車發生追撞，占用內、中及外側車道，一度造成全車道暫時封閉。

大甲分隊指出，事故發生後，經陸續排除狀況，於9時18分開放內側車道、9時29分開放中線車道，9時39分全線通車。

警方表示，這起事故也造成3人送醫檢傷，分別送往光田醫院及梧棲童綜合醫院，其中2人意識清楚、輕微擦挫傷，另1人仍在檢傷中，3人目前都無生命危險；事故原因則仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110615