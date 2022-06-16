男疑假鈔買毒遭刺死 行凶3人改判6年半到9年半

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）吳姓男子疑不滿陳姓男子屢拿假鈔買毒，夥同盧姓、張簡姓友人約出陳男，再圍毆追打致死，3人遭依殺人罪判12年半到14年，高雄高分院改依傷害致死罪論處，判6年半到9年半。

吳男等3人偵訊時雖坦承打人，但辯稱只是要給對方教訓，否認有殺人犯意。高雄高分院審結後，改認定吳男等3人並無殺人犯意，因此將殺人罪改依傷害致死罪論處，分別判處吳男9年6個月、盧男8年6個月、張簡姓男子6年6個月，全案可上訴。

一審高雄地方法院判決指出，吳男去年6月30日凌晨和2名友人開車外出時，疑因在聊天過程中想起和陳男有毒品交易糾紛，因此謀劃以毒品交易為由誘騙對方外出見面教訓，吳男更放話「要是陳男再持假鈔交易，就拿折疊刀對他不利」。

雙方凌晨4時多約在高雄大順二路某間大賣場外碰面後，因一言不合爆發口角，吳男等3人便從車上拿出暗藏的折疊刀和棍棒追打圍毆，過程中吳男更持刀猛刺陳男大腿，結果當場刺穿右腿靜脈，行凶3人見被毆打陳男倒地血流如注，發現事情大條趕緊逃離現場。

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在場目擊民眾發現街頭鬥毆報警，並通知119將陳男送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，但經急救仍於當天清晨6時多宣告不治。3人落網送辦後，高雄地檢署依殺人罪起訴。

高雄地方法院審理時，認為3人僅因小額毒品交易糾紛，即在市區馬路上行凶，嚴重動盪社會安寧。且吳男等3人至今未能展現真誠懺悔之意，事後也未獲得陳男家屬原諒，迄今未提出任何實質上賠償，經衡量3人所持凶器犯行輕重，將主嫌吳男依殺人罪判處14年徒刑、共犯盧男13年徒刑、張簡男12年6月徒刑。（編輯：謝雅竹）1110616