高雄穿山甲覓食挨撞 暖警救援免於路殺

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高雄市警察局湖內分局17日指出，田寮分駐所員警日前晚間巡經南安路段，發現路面橫躺一球狀帶鱗發光物體，下車確認是台灣特有亞種中華穿山甲，但身體狀況明顯不佳，隨即設法帶回並轉交動保單位照護。（高雄湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄田寮區日前有台灣特有亞種中華穿山甲疑過馬路遭撞擊蜷曲路旁，湖內警分局員警經過看見發光的球狀物，下車發現是受傷的穿山甲，帶回交由動保單位照護，幸無大礙。

高雄市警察局湖內分局今天發布新聞稿指出，田寮分駐所長孫英哲15日晚間7時多巡經南安路段，發現前方路面橫躺一球狀帶鱗發光物體，員警直覺應是保育類野生動物穿山甲，隨即下車查看。

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員警下車確認鱗狀發光物體是台灣特有亞種的中華穿山甲，但身體狀況明顯不佳，不僅身體蜷縮無法正常爬行，身體前肢及耳朵還有擦挫傷痕跡。為避免穿山甲再遭車輛重擊及維護民眾用路安全，由1名員警現場指揮警戒，另1人則將穿山甲小心移置裝箱，並帶返安置。

湖內警方聯繫動保單位接管照護後，初步檢視穿山甲應是晚間出外覓食過馬路，不慎遭往來車輛擦撞受傷，所幸員警及時發現救援，未受嚴重傷害，將待後續診療過程順利完成後，野放回歸山林。（編輯：郭諭儒）1110617