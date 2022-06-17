新北女國中生疑遭霸凌拍片PO網 警方約談偵辦

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市某國中女學生疑遭台北市某高中國中部女學生霸凌，並把霸凌過程拍成影片上傳網路遭人檢舉。新北市教育局今天表示，受害學生家長報案，警方已進行約談偵辦。

這起女國中生疑遭霸凌影片遭上傳IG（Instagram），並被人轉貼Dcard上揭發才曝光。影片中，女學生涉遭台北市某高中國中部2名女學生踹頭、掐脖子，引起新北市政府教育局關心並展開調查。

教育局初步了解，疑因雙方在網路上有不當言論，導致雙方昨天下午5時許在新莊某處發生不當肢體行為，過程被同學以手機側錄，並上傳網路社群。

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教育局表示，校方獲報已完成責任通報、處理影片下架及啟動疑似校園霸凌處理流程，並通知家長報警協處，警方已聯繫涉案學生至新莊警分局進行筆錄，後續將依司法程序處置。

教育局指出，校方已對疑遭霸凌的女學生提供輔導關懷處遇、品德法治教育及適切協助，同時也提醒所有學子若遇霸凌或欺凌事件，絕對要勇敢拒絕並即時反映，共同防制校園霸凌。（編輯：戴光育）1110617