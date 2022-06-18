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竹市輪胎行縱火陳嫌已可自主呼吸 仍無法作筆錄

2022/6/18 13:54
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市正義輪胎行火警釀8死，涉縱火的陳彥翔當天遭逮捕後因受傷戒護送醫，今天他已拔管可自主呼吸，由於還在加護病房觀察，警方尚無法對他偵訊作筆錄。

涉縱火燒死8名至親的新竹市正義輪胎行陳彥翔，縱火當天因被火勢及濃煙波及而雙手起水泡、肺部嗆傷而戒護送醫插管治療，目前仍在加護病房。

警方透露，目前要釐清的重點包括陳嫌縱火的動機及原因，包括陳嫌最初謊稱是菸蒂掉落不慎引燃火勢，但陳姓屋主製作筆錄時說是用陳嫌打火機點燃衛生紙引燃火勢，以及陳嫌當天精神狀況等，都是檢警要釐清的偵辦方向。

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此外，命喪火海的陳嫌母親、妹妹、妻兒與大嫂共8人，由於多是女性，加上火勢猛烈以致遺體被燒到無法辨識，檢方為求慎重，由法醫相驗後送交法醫研究所進行DNA重複確認，身分已於昨天比對完成，並開立證明書給家屬。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日晚間發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因疑為屋主的二兒子陳彥翔與家人吵架後，憤而買汽油潑灑縱火。（編輯：李錫璋）1110618

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