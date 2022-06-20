更多編輯台推薦新聞：
王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人
運動

王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子攀登雪山不適無法行走 空勤直升機吊掛送醫

2022/6/20 21:59（6/20 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林姓男子與友人攀登雪山西稜時身體不適，疑因高山症發作，友人報案求援，台中市消防局派員前往救助，並協助申請直升機，成功將林男吊掛下山送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月20日
林姓男子與友人攀登雪山西稜時身體不適，疑因高山症發作，友人報案求援，台中市消防局派員前往救助，並協助申請直升機，成功將林男吊掛下山送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）63歲林姓男子與友人攀登雪山西稜，走到弓水營地時，林男疑因高山症發作，無法行走，友人報案求援，台中市消防局派員前往搜救但恐緩不濟急，申請直升機支援，成功吊掛送醫。

台中市消防局表示，今天下午3時15分接獲報案，指一行8人的登山隊攀登雪山西稜，隊中63歲林姓男子身體不適，疑因高山症發作，出現喘、無力、嘔吐等症狀，無法行走，請求救援。獲報後，立刻派遣搜救人員前往救助。

消防局指出，搜救人員徒步自梨山上山，抵達弓水營地需耗時18小時，恐緩不濟急，因此同步申請空勤直升機救援。

消防局表示，空勤總隊下午4時10分出勤直升機，下午4時40分成功吊掛林男，降落東勢區河濱公園，林男意識清楚，由救護車送往東勢農民醫院就醫。（編輯：戴光育）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族