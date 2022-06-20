男子攀登雪山不適無法行走 空勤直升機吊掛送醫

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林姓男子與友人攀登雪山西稜時身體不適，疑因高山症發作，友人報案求援，台中市消防局派員前往救助，並協助申請直升機，成功將林男吊掛下山送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）63歲林姓男子與友人攀登雪山西稜，走到弓水營地時，林男疑因高山症發作，無法行走，友人報案求援，台中市消防局派員前往搜救但恐緩不濟急，申請直升機支援，成功吊掛送醫。

台中市消防局表示，今天下午3時15分接獲報案，指一行8人的登山隊攀登雪山西稜，隊中63歲林姓男子身體不適，疑因高山症發作，出現喘、無力、嘔吐等症狀，無法行走，請求救援。獲報後，立刻派遣搜救人員前往救助。

消防局指出，搜救人員徒步自梨山上山，抵達弓水營地需耗時18小時，恐緩不濟急，因此同步申請空勤直升機救援。

消防局表示，空勤總隊下午4時10分出勤直升機，下午4時40分成功吊掛林男，降落東勢區河濱公園，林男意識清楚，由救護車送往東勢農民醫院就醫。（編輯：戴光育）1110620