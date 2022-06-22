北檢、士檢選舉查察座談 聚焦境外資金介入選舉

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因應年底九合一地方公職人員選舉，台北地方檢察署22日邀集警、調、政風機關舉行「111年度地方公職人員選舉查察期前策略會議」，針對選舉工作重點、具體作為、查賄策略等議題交換意見並凝聚共識。（北檢提供）中央社記者蕭博文傳真 111年6月22日

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（中央社記者蕭博文台北22日電）因應今年九合一地方公職人員選舉，北檢、士檢今天同步各自召開選舉查察期前策略會議，均將嚴辦境外資金介入選舉、嚴防假訊息列為重點工作，以維護選舉的公平公正。

台北地方檢察署發布新聞稿指出，選舉查察期前策略會議邀集警、調、政風等機關派員參與，並由台灣高等檢察署檢察官邱智宏蒞臨指導，針對今年地方公職人員選舉工作重點、具體作為、查賄策略等議題交換意見並凝聚共識。

北檢表示，檢察長林邦樑在會議中具體指示，針對可能發生金錢賄選的熱區必須密切注意、加強蒐證；警調機關務必即時、妥速調查選舉期間的各種假訊息，如涉及刑責，必要時報請檢察官指揮，避免有心人藉此影響選情。

林邦樑並指示，為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入台灣，企圖影響特定政黨、候選人選情，將加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如涉及政治獻金法、反滲透法，必將嚴查速辦。

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另一方面，士林地方檢察署新聞稿指出，檢察長繆卓然在會中表示，關於嚴防假訊息，應迅速查證、保全證據，並兼顧人民言論自由，如疑涉刑責，應與檢察官聯繫盡速偵辦，必要時適時發布新聞澄清，避免影響選情。

繆卓然也指示，就嚴辦境外資金介入選舉部分，應追查金流、掃蕩地下通匯，對於反滲透法及違反政治獻金法的不法情事更應嚴加查辦，避免影響國安。（編輯：李亨山）1110622