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紅富海吸金案不法所得將三拍 主打72件雞血石雕

2022/6/23 14:54（6/23 15:16 更新）
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法務部行政執行署新竹分署將在8月進行紅富海吸金案主嫌名下財產第3波變價，這次推出有「石中之后」美譽的珍稀雞血石等72件雕刻藝術品，雕工精細，值得收藏。（新竹分署提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月23日
法務部行政執行署新竹分署將在8月進行紅富海吸金案主嫌名下財產第3波變價，這次推出有「石中之后」美譽的珍稀雞血石等72件雕刻藝術品，雕工精細，值得收藏。（新竹分署提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）法務部行政執行署新竹分署今天表示，將在8月進行「紅富海」吸金案主嫌名下財產第3波變價，這次將推出有「石中之后」美譽的珍稀雞血石等72件雕刻藝術品。

苗栗地檢署偵辦「紅富海」吸金案，主嫌黃圓映以心靈導師及投資等名義，從公元2003年起廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億元，全案經最高法院更二審判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元，全數沒收。

苗栗地方檢察署囑託新竹分署，將黃圓映名下財產進行變價。新竹分署今天發布新聞稿指出，第三波拍賣，將推出72件的雕刻藝術品，每件都有中國鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石。

新竹分署表示，雞血石由於產量相當有限，市場價格經久不衰，也因美麗、晶瑩、稀少，歷來被譽為「印石公主、章石皇后」等，每件藝術品不僅帶有如鮮血般的色彩，且雕工精細，值得收藏。

新竹分署指出，預計8月進行第三波拍賣，相關拍賣資訊，將透過行政執行署新竹分署官方網站公告、更新。（編輯：戴光育）1110623

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