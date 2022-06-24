台灣民政府吸金案主嫌死亡 共犯妻遭重判刑19年

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台灣民政府秘書長林志昇等人不法吸金遭起訴。桃園地院24日判處林男的林姓妻子有期徒刑19年，其餘3人被判有期徒刑，1人無罪。圖為2018年桃園地檢署率隊搜索台灣民政府位於龜山的中央會館。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園24日電）台灣民政府秘書長林志昇等人吸金新台幣1億多元遭起訴。桃園地院今天判處林男的林姓妻子有期徒刑19年，其餘3人被判有期徒刑，1人無罪；林志昇死亡，涉案不受理。可上訴。

台灣民政府秘書長林志昇及妻子等人涉嫌以「台灣民政府」組織名義詐欺，桃園地檢署在公元2018年7月將林志昇等人起訴。

桃園地方法院歷經近4年審理，今天下午宣判，將林女依299個詐欺取財罪、洗錢罪，判處有期徒刑19年，併科罰金200萬元；林志昇在審理期間亡故，涉案部分依規定不受理。

台灣民政府游姓中央會館建物及土地所有權人被判處有期徒刑2年、併科罰金35萬元；葉姓財務大臣被判處有期徒刑2年6月、併科罰金40萬元；許姓財務大臣被判處有期徒刑10月、併科罰金10萬元；蔡姓中央國務院內閣總理大臣無罪。

桃園地院表示，此案已將扣案房屋、土地、海外銀行帳戶中美金沒收，剩餘犯罪所得不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；由於部分被害人無法證明受騙，其餘被訴詐欺犯行、洗錢犯行均無罪。

桃園地方法院判決書指出，林志昇及林女謊稱台灣民政府獲得美國（軍事）政府支持、即將執政，以申辦美國授權的台灣民政府身分證、車牌、旅行證件、擔任官職課程等名目誘騙民眾繳款，並與游等人以購置不動產、匯款至海外帳戶等方式進行洗錢。

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桃園地院表示，依據證詞及外交部函詢美國在台協會（AIT）結果，美國軍政府並未實際存在台灣，且美國政府也沒有授權台灣民政府代表美國核發官方文件，台灣民政府發行的身分證，也非由美國官方印製發行。

桃園地方法院認為，林女利用民眾對於台灣地位的認同感，誆稱台灣民政府獲美國軍政府授權即將執政，繳錢就能獲得福利，且林女夥同共犯以洗錢方式，增加檢警查緝及被害人求償困難，且犯後均否認犯行，態度非佳，今天將她重判。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110624