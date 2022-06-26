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台南偵查隊長酒後言行失檢 遭記過調職

2022/6/26 15:54
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）網路流傳台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長酒後失態，涉性騷擾值班台女警，警方調查發現柯員有酒後行走不穩及摟抱男性屬員行為，但未與女警有肢體碰觸，記過並調整非主管職務。

台南市警察局歸仁分局今天發布新聞稿指出，前柯姓偵查隊長於今年4月間參與分局偵查隊歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間疑因酒後言行失檢，分局於6月上旬接獲反映後，秉持不掩飾、不庇縱及不護短原則，配合警察局展開調查。

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歸仁分局指出，調查發現柯員確有行走不穩，多次向男性屬員敬禮、鞠躬及摟抱等動作，以及口出穢言等言行失檢情況，柯員身為領導幹部，未能以身作則，有失分際，顯已人地不宜，為嚴整警察紀律，將柯員記過並調整為非主管職務。

歸仁分局指出，於網路社群流傳柯員涉及性騷擾部分，經檢視當時段駐地監視器，並無與女性員警有肢體碰觸畫面，目前尚未接獲同仁提出申訴或告訴；依性騷擾防治法規定，事件發生後1年內可向機關提出申訴，警方並將深入調查，若有相關事證或有人提出申訴或告訴，絕對嚴正處理。（編輯：陳仁華）1110626

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