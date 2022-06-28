控陳雪生性騷擾被訴誹謗 范雲獲無罪確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）藍綠立委109年7月在立法院爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生涉性騷擾，陳雪生則向法院自訴范雲涉加重誹謗罪，一審判范雲無罪。二審今天判范雲無罪確定。

全案緣於，藍綠立委民國109年7月間在立法院爆發推擠衝突，范雲指控陳雪生涉性騷擾。范雲表示當時感覺到有人在頂她，轉頭發現是陳雪生，「至少頂我3次，用他的肚子」，她覺得很不舒服，立刻抗議，陳雪生還不斷說「肚子碰觸不會懷孕」等語。

范雲提起民事訴訟，向陳雪生求償新台幣50萬元，台北地方法院審理後認為，陳雪生以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑言論回應范雲，符合性騷擾要件，去年12月17日判決陳雪生應賠償范雲8萬元。

陳雪生不滿范雲因指控他性騷擾一事，受訪時指稱他為「電車痴漢」、「恐龍時代的噁男」等言論，向台北地方法院提起刑事自訴，控告范雲涉及加重誹謗罪。

一審台北地方法院去年12月22日認定，范雲部分言論涉及公共利益，此屬於可受公評事項的評論，未逾越合理評論原則，且陳雪生舉證不足，本件不足證明范雲犯罪，判決范雲無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，駁回上訴，仍判范雲無罪，本件不得上訴而確定。（編輯：張銘坤）1110628