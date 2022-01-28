陳雪生為性騷擾風波公開道歉 范雲盼一起努力推動性平

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民進黨立委范雲2020年7月間指控國民黨立委陳雪生涉及性騷擾。范雲今天在臉書表示，陳雪生在民進黨團總召柯建銘見證下向她公開道歉，並肯定陳雪生道歉的勇氣，盼未來一起努力推動性別平等。

立法院2020年7月間在議場爆發推擠衝突，范雲指控陳雪生涉性騷擾。范雲表示當時感覺到有人在頂她，轉頭發現是陳雪生，「至少頂我3次，用他的肚子」，她覺得很不舒服，立刻抗議，陳雪生還不斷說「肚子碰觸不會懷孕」等語。

對此，范雲向法院提告求償，陳雪生則向台北地方法院自訴范雲涉嫌加重誹謗等罪，北院去年12月判決范雲無罪。

范雲今天在臉書表示，經過一年半的時間，陳雪生今天在柯建銘見證下，向她公開道歉，讓她再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。

范雲表示，她是立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持，但其他尋常人民得花多大力氣才能要到公道。

范雲指出，除了性騷擾事件，這一年半來，她經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程；三案勝訴還給她基本正義，而陳雪生的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲表示，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。

范雲表示，希望這樣的道歉，能被關注，也肯定陳雪生道歉的勇氣，她也向陳雪生表達，希望未來可以一起努力，推動性別平等、防治性別暴力。（編輯：蘇志宗）1110128