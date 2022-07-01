假冒律師收費接案 輔大博士生遭開除學籍

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（中央社記者林長順台北1日電）原就讀輔仁大學博士班的男子，涉嫌自103年間至106年間假冒律師招攬訴訟並收取費用，遭法院判刑確定。輔大將男子開除學籍。男子不服提行政訴訟。北高行判決男子敗訴。

判決指出，沒有取得律師資格的這名男子在補習班教授法律課程，並在多位議員服務處提供法律諮詢。檢方查出，男子於民國103年至106年間多次假冒律師，為不知情民眾辦理訴訟事件並收取費用，高雄高分院判決男子有罪確定。

由於男子當時正就讀輔大法律系博士班3年級，校方獲悉男子涉刑案判刑後，召開學生獎懲委員會，決議將男子開除學籍。男子申訴後遭駁回，向教育部提起訴願，仍遭駁回，提起行政訴訟。

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男子主張，他因誤觸法律而被判決有罪，並於繳納罰金後執行完畢，但校方卻再以行政罰撤銷他學籍，處分有違一行為不二罰原則，實屬違法。校方處分屬於對於受國民教育以外教育權利之侵害，且違反比例原則，請求撤銷校方處分。

台北高等行政法院認為，男子的行為符合校方學生獎懲辦法規定要件，校方經召開學生獎懲委員會後，決議予以開除學籍的處分，判斷並無違法或失當，裁量亦無濫用或逾越等情形，判決駁回。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110701