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西濱通霄段工程車遭追撞 2人傷重送醫不治

2022/7/1 17:38（7/1 17:41 更新）
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一輛曳引車1日在台61線西濱公路北上通霄出口匝道處減速車道，意外追撞前方公路總局外包施工廠商的工程警示車，造成警示車駕駛及正下車擺放交通錐的作業人員傷重不治；詳細肇事原因仍待釐清。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月1日
一輛曳引車1日在台61線西濱公路北上通霄出口匝道處減速車道，意外追撞前方公路總局外包施工廠商的工程警示車，造成警示車駕駛及正下車擺放交通錐的作業人員傷重不治；詳細肇事原因仍待釐清。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月1日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣1日電）台61線北上通霄出口匝道今天發生死亡車禍，一輛曳引車準備下匝道時，追撞前方公路總局外包施工廠商工程車，造成工程車駕駛以及下車擺放交通錐的作業人員不幸身亡。

這起事故發生在上午近10時，由楊姓男子（45歲）駕駛的曳引車，行經台61線（西濱）快速道路北上121.6公里、接近通霄匝道出口的減速車道上，不慎追撞前方交通部公路總局第二區養護工程處外包廠商的工程車輛。

苗栗縣消防局獲報到場救援，包括工程車王姓駕駛（60歲）及在車輛後方準備拿交通錐擺放的李姓男子（60歲）均意識不清，呈現ohca（到院前心肺功能停止），經分別送往通霄光田醫院及苑裡李綜合醫院搶救，雙雙宣告不治。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，因該路段日前重新刨除修補，外包廠商今天前往進行品管試驗，由工程車輛到場警示，未料無辜遭撞。

警方調查，肇事的曳引車楊姓駕駛酒測值為0，事故發生時，曾向現場人員稱是為了「撿東西」沒注意到前方有車，之後又對警方改口說是疲勞恍神，肇事原因仍待釐清，全案依過失致死罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1110701

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