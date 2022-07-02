高雄6歲女童遭趕下車 趴窗哭喊「媽媽對不起」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄6歲女童1日晚間因母親管教問題，在楠梓區援中路與德中路口被趕下車，趴在車外拍著玻璃哭喊「媽媽對不起」，警方獲報到場發現女童已回到車上，也對其母親勸導。（高市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄6歲女童昨天晚間因母親管教問題，在楠梓區援中路與德中路口被趕下車，趴在車外拍著玻璃哭喊「媽媽對不起」，警方到場介入，除對其母勸導也通報兒少社政機關保護。

高雄市政府警察局楠梓分局今天上午新聞稿指出，有民眾昨天晚間10時許發現女童趴在一輛汽車旁，不斷拍打車窗哭喊「媽媽對不起、拜託」。

警方獲報到場發現女童已回到車上，並無受傷，其母供稱，因女童不聽管教，才將她趕下車「想嚇嚇她」，並無惡意傷害女童。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楠梓分局指出，員警獲報時除第一時間介入保護，也對其母親勸導，另依規定通報社政機關兒少保護。後續將對女童結合網絡社政、教育、醫療等資源，提供心理諮商等服務。

對此，高雄市政府社會局中午說明，女童媽媽雖然為管教讓女童下車，但過程一直有在車上看著，之後也讓她上車，並未讓女童獨自處在危險環境，所以並未違反兒少法，但管教方式不妥部分，會請社工關懷，提供親職教養知能。（編輯：郭諭儒）1110702