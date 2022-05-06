別當吼爸吼媽 專家：鼓勵的話孩子更願意聽

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（中央社記者陳至中台北6日電）許多家長管教孩子時，習慣用教訓的口吻，整天當「吼爸、吼媽」，韓國小學教師李定原透過現場觀察，彙整多個生活情境，教導用鼓勵的話取代責備，孩子更願意聽進心裡。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，當孩子表現不如預期時，家長常不經意地迸出教訓的話，例如「你到底在做什麼」、「這麼簡單也會錯」，看到孩子受挫的表情，卻又往往感到懊悔。

台灣上誼文化近期翻譯出版由韓國小學教師李定原創作的繪本「我想聽的話」，書中幽默呈現各種常見的親子衝突，孩子被責備後心裡會怎麼想，以及希望爸媽改用怎樣的口吻。

舉例來說，孩子在餐桌上挑食，媽媽責備「青菜都不吃，小心大便卡在肚子裡」，此時若能換個方式說，「媽媽小時候也不愛吃青菜，不過後來一小口、一小口吃吃看，就發現青菜變得越來越好吃」，以同理心鼓勵，孩子就更願意聽。

東方文化的家長愛「比較」，李定原在書裡也舉出一個情境，學校運動會中，一名孩子已經拚命在跑，但還是慢得跟烏龜一樣，被同學們取笑，家長看到後嘆息孩子一點運動神經也沒有。這時如果改個方式說，「慢一點沒關係，烏龜雖然慢，但是一直堅持到最後都沒有放棄」，更能正面鼓勵孩子。

信誼基金會董事長張杏如透過新聞稿表示，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心，建議回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口吻說話，讓孩子受到鼓舞和支持，更能勇往直前、度過重重關卡。

信誼近期展開「給孩子溫暖的一句話」臉書貼文贈書活動，鼓勵家長們一起傳遞愛的力量，相關資訊可參考信誼小太陽親子書房臉書專頁。（編輯：管中維）1110506