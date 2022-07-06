高雄岡山透天厝火警 119執勤員線上指導4人脫困

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高雄岡山區一間透天厝6日凌晨1時許發生火警，消防人員趕往搶救，另消防局獲報時得知現場有4名民眾受困，因此由119執勤員保持不間斷通話，線上指導受困民眾避難，前往陽台待救。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月6日

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄岡山區一間透天厝今天凌晨1時多發生火警，消防局指派119執勤員線上指導協助4名受困民眾前往陽台待救，所幸4人皆被救出，其中1名男子疑驚嚇過度送醫，火勢在2時多撲滅。

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高雄市政府消防局凌晨獲報，岡山區一間3樓透天住宅發生火警，出動18車43人前往搶救。另消防局獲報時得知現場有4名民眾受困，因此由119執勤員保持不間斷通話，線上指導受困民眾避難，前往陽台待救。

消防局新聞稿指出，消防人員抵達現場時發現有民眾呼救及濃煙冒出，立即架梯救援同時布水線，迅速在2樓及3樓陽台救出4名民眾。其中1名男子疑受到驚嚇，由岡山分隊救護車送醫觀察。火勢於凌晨2時22分控制，2時26分撲滅。詳細起火原因仍待查。（編輯：張芷瑄）1110706