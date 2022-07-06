更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄岡山透天厝火警 119執勤員線上指導4人脫困

2022/7/6 09:03（7/6 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄岡山區一間透天厝6日凌晨1時許發生火警，消防人員趕往搶救，另消防局獲報時得知現場有4名民眾受困，因此由119執勤員保持不間斷通話，線上指導受困民眾避難，前往陽台待救。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月6日
高雄岡山區一間透天厝6日凌晨1時許發生火警，消防人員趕往搶救，另消防局獲報時得知現場有4名民眾受困，因此由119執勤員保持不間斷通話，線上指導受困民眾避難，前往陽台待救。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄岡山區一間透天厝今天凌晨1時多發生火警，消防局指派119執勤員線上指導協助4名受困民眾前往陽台待救，所幸4人皆被救出，其中1名男子疑驚嚇過度送醫，火勢在2時多撲滅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府消防局凌晨獲報，岡山區一間3樓透天住宅發生火警，出動18車43人前往搶救。另消防局獲報時得知現場有4名民眾受困，因此由119執勤員保持不間斷通話，線上指導受困民眾避難，前往陽台待救。

消防局新聞稿指出，消防人員抵達現場時發現有民眾呼救及濃煙冒出，立即架梯救援同時布水線，迅速在2樓及3樓陽台救出4名民眾。其中1名男子疑受到驚嚇，由岡山分隊救護車送醫觀察。火勢於凌晨2時22分控制，2時26分撲滅。詳細起火原因仍待查。（編輯：張芷瑄）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族