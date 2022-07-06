台中地標湖心亭大門被破壞 男子遭起訴

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市洪姓男子日前破壞台中市市定古蹟湖心亭的大門，他聲稱要欣賞風景，硬扯木門造成門框脫落，玻璃破碎一地，台中地檢署今天依照毀損古蹟罪將他起訴。

起訴書中指出，台中市湖心亭的大門，每天上午由市府委託的廠商開門，晚間由轄區第二警分局公園派出所員警關門，平常並未上鎖，今年4月26歲洪姓男子來到湖心亭，因他打不開門，於是以蠻力硬扯，門遭推倒後，玻璃應聲破裂，附近民眾發現報警。

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警方到場，洪男聲稱因為想進去看風景，但是門很難開，坦承破壞大門。另外，今年3月洪男在中區一家歡唱店竊取他財物。台中地檢署今天依照竊盜罪、毀損古蹟罪名將他起訴。

台中市文化資產處資料指出，湖心亭為台中市市定古蹟，也是台中市地標、府徽，是1908年（明治41年）10月為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮建造，日本閑院宮載仁親王來台主持通車儀式時，曾在此亭休憩、觀看表演，也是台灣早期「擬洋風建築」概念著名建築，戰後改名湖心亭。（編輯：黃世雅）1110706